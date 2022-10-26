Запчасти на некоторые марки машин подорожали на 50%

Средние цены на запчасти по ряду марок автозапчастей выросли, и на некоторые марки — весьма существенно, отмечают в Российском союзе автостраховщиков. В справочнике средних цен на запчасти рост цен с начала года по некоторым маркам превысил 50%.
Марки, запчасти на которые подорожали больше всего:
- Honda — на 59%
- Volvo — 51%
- Mazda — 49%
- Land Rover — 46%
- Infiniti — 42%
- BMW — на 41%
- Mercedes.Benz — на 41%
- Suzuki и Audi — на 38%.
Однако доля полисов, приходящаяся на автомобили этих марок, невелика: 1,5–2% на каждую из них, что суммарно составляет 12–13% от общего количества договоров ОСАГО.
Средний же рост цен на запчасти для иномарок составил около 30%: для Nissan, Mitsubishi, Lexus они подорожали на 33%, Toyota — на 31%, Skoda — на 30%, Hyundai, Kia — на 29%, Volkswagen — на 28%, Chevrolet — на 27%. Запчасти на отечественные Лады в среднем «прибавили» 12%.
Рост цен на запчасти для объявивших об уходе из страны марок оказался существенным, отметил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Но он считает, что после налаживания параллельного импорта цены на запчасти для ряда брендов будут снижаться.
- В новом справочнике РСА учтена стоимость не только оригинальных запчастей, но и их аналогов.
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