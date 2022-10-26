Запчасти на некоторые марки машин подорожали на 50% — журнал За рулем

Запчасти на некоторые марки машин подорожали на 50%

Однако параллельный импорт со временем все исправит, полагают страховщики.

Материалы по теме
Страховщики настаивают на ремонте по ОСАГО б/у запчастями. И вот почему

Средние цены на запчасти по ряду марок автозапчастей выросли, и на некоторые марки — весьма существенно, отмечают в Российском союзе автостраховщиков. В справочнике средних цен на запчасти рост цен с начала года по некоторым маркам превысил 50%.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Марки, запчасти на которые подорожали больше всего:

  • Honda — на 59%
  • Volvo — 51%
  • Mazda — 49%
  • Land Rover — 46%
  • Infiniti — 42%
  • BMW — на 41%
  • Mercedes.Benz — на 41%
  • Suzuki и Audi — на 38%.

Однако доля полисов, приходящаяся на автомобили этих марок, невелика: 1,5–2% на каждую из них, что суммарно составляет 12–13% от общего количества договоров ОСАГО.

Средний же рост цен на запчасти для иномарок составил около 30%: для Nissan, Mitsubishi, Lexus они подорожали на 33%, Toyota — на 31%, Skoda — на 30%, Hyundai, Kia — на 29%, Volkswagen — на 28%, Chevrolet — на 27%. Запчасти на отечественные Лады в среднем «прибавили» 12%.

Материалы по теме
Автокомпоненты из Узбекистана: такие скоро будут

Рост цен на запчасти для объявивших об уходе из страны марок оказался существенным, отметил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Но он считает, что после налаживания параллельного импорта цены на запчасти для ряда брендов будут снижаться.



Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты
3 искренних заблуждения при перевозке детей
50 л/100 км, автомат, пневмоподвеска — тест самого народного автомобиля СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров143
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: