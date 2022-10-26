«Доширакизация экономики» - реакция на уход Mercedes-Benz из РФ

На новость отреагировал Герман Клименко, известный деятель российской IT-индустрии, владелец интернет-компании LiveInternet.

26 октября Минпромторг объявил о том, что российские подразделения Mercedes-Benz передаются новому владельцу — компании «АВТОDОМ», осуществлявшей для Mercedes-Benz дилерские функции. В российском офисе Mercedes-Benz информацию подтвердили.

«Интересные сегодня новости. Мерседес окончательно уходит из России — продает активы местному дилеру. А „Доширак“ купил российскую Gallina Blanca. Короче, какая-то доширакизация экономики. Все съедает доширак. Включая мерседес», — написал Клименко в Telegram.

В 2021 году Mercedes-Benz продал в РФ 44 849 своих автомобилей, в том числе 43 011 легковых.

Фото: АГН «Москва»