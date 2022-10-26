Успеть купить: АВТОВАЗ выпустит совсем небольшую партию Ларгусов

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Собственно выпуск машин намечен с 12 по 16 декабря. Всего в партии будет 500 автомобилей, после сборки их пустят в свободную продажу.
«Нетипичный АВТОВАЗ» предполагает, что таким образом производитель поддерживает интерес к семейству, полноценный перезапуск которого запланирован лишь на начало 2023 года.
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Это уже вторая ограниченная партия, первая в количестве 1800 штук была выпущена с 21 июля по 4 августа.
Фото: Яков Князев/ТАСС