Успеть купить: АВТОВАЗ выпустит совсем небольшую партию Ларгусов — журнал За рулем

Успеть купить: АВТОВАЗ выпустит совсем небольшую партию Ларгусов

Подготовка к сборке лимитированной серии фургонов и пятиместных универсалов начнется на заводе 9 декабря.

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Собственно выпуск машин намечен с 12 по 16 декабря. Всего в партии будет 500 автомобилей, после сборки их пустят в свободную продажу.

«Нетипичный АВТОВАЗ» предполагает, что таким образом производитель поддерживает интерес к семейству, полноценный перезапуск которого запланирован лишь на начало 2023 года.

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Это уже вторая ограниченная партия, первая в количестве 1800 штук была выпущена с 21 июля по 4 августа.

Успеть купить: АВТОВАЗ выпустит совсем небольшую партию Ларгусов

Фото: Яков Князев/ТАСС

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