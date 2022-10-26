У дилеров Lada появилась Vesta NG из «прощальной» серии: что это за машины?

Долгое время они стояли недоукомплектованными, но теперь приведены в надлежащее состояние.

В продаже вновь начали появляться экземпляры обновленной Весты — опубликовавший информацию Avtograd News называет эти машины «прощальной партией». По данным ресурса, эти машины удалось собрать на Ижевском автозаводе в конце июля и начале августа текущего года; общее количество — 240 шт.

Изначально в СМИ сообщалось о 800 авто, собранных в Ижевске в начале 2022 года, а чуть позже появилась скорректированная с учетом вышеизложенного цифра — 1040 машин. Это все существующие в природе Vesta NG. Возобновится сборка уже в Тольятти, и только в марте 2023 года.