У дилеров Lada появилась Vesta NG из «прощальной» серии: что это за машины? — журнал За рулем

У дилеров Lada появилась Vesta NG из «прощальной» серии: что это за машины?

Долгое время они стояли недоукомплектованными, но теперь приведены в надлежащее состояние.

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В продаже вновь начали появляться экземпляры обновленной Весты — опубликовавший информацию Avtograd News называет эти машины «прощальной партией». По данным ресурса, эти машины удалось собрать на Ижевском автозаводе в конце июля и начале августа текущего года; общее количество — 240 шт.

Изначально в СМИ сообщалось о 800 авто, собранных в Ижевске в начале 2022 года, а чуть позже появилась скорректированная с учетом вышеизложенного цифра — 1040 машин. Это все существующие в природе Vesta NG. Возобновится сборка уже в Тольятти, и только в марте 2023 года.

У дилеров Lada появилась Vesta NG из «прощальной» серии: что это за машины?

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