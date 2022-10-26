Что внутри у самой дорогой Весты NG? Новые фото

Речь об интерьере с цифровой приборной панелью и вертикальным «планшетом» мультимедийного комплекса.

Фотографии Весты NG в редкой комплектации опубликовал Avtograd News. Таких автомобилей, по предварительным оценкам, сделано совсем немного — в основном для внутризаводских испытаний.

Оранжевые шкалы приборки напоминают, что имеет нынешняя Веста, но теперь они полностью виртуальные. Между ними на экран выводятся вспомогательные данные.

На мультимедийном планшете с диагональю 10,4” отображается радио, интеграция со смартфоном, настройки дисплея, а центральное место, в зависимости от режима, займет навигация или часы.

Сейчас у дилеров Lada в продаже попадаются последние собранные в Ижевске машины по цене от 2,0 до 2,6 млн, но это, как правило, автомобили в версиях попроще.

Фото: Avtograd news/VK, За рулем