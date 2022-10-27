Ford окончательно ушел из России, но это не конец

Компания продала свою долю в совместном предприятии с «Соллерсом», но производство там продолжится.

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«Ford Motor Company завершила выход из своей ранее приостановленной деятельности в России путем продажи своей 49-процентной доли в совместном предприятии Sollers Ford», — говорится в официальном пресс-релизе компании.

В «Соллерсе» сделку подтвердили.

Еще в марте этого года Форд приостановил все операции в России, включая производство, поставку запчастей и инженерную поддержку.

Теперь по номинальной стоимости проданы и акции Форда, хотя компания оставила за собой право выкупить их в течение 5 лет, если «мировая ситуация изменится».

Что дальше?

В Минпромторге отметили, что после ухода Ford рынку в скором времени предложат новые продукты российского производства. Речь о выпуске легких коммерческих автомобилей (LCV) под собственным брендом Sollers на той площадке, где выпускались Форды. Есть планы по производству двух новых моделей с обязательствами по высокому уровню их локализации.

Справка

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Совместное предприятие Ford Sollers с середины 2019 года выпускало в Елабуге только легкие коммерческие автомобили Ford Transit различных модификаций. До этого американский концерн закрыл свой завод во Всеволожске и ушел с российского рынка легковых автомобилей.

Выпуск Mazda на «Соллерс авто» тоже прекратился.



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Фото: Егор Алеев/ТАСС