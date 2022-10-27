Nissan исключат из списка разрешенного серого импорта. При одном условии

Ранее японская компания подписала соглашение с АВТОВАЗом.

Материалы по теме Опубликован список товаров, разрешенных для параллельного импорта

Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта, но только тогда, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Аналогичным образом из списка параллельного импорта ранее был исключен и французский Renault, когда АВТОВАЗ взял на себя гарантийные обязательства по марке и обеспечение машин бренда запчастями.

Ранее сообщалось, что все активы автоконцерна Nissan, в том числе и завод, перейдут в госсобственность через ФГУП НАМИ. Это произойдет уже в начале ноября.

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Еще раньше Nissan договорился с АВТОВАЗом, что сервисное обслуживание автомобилей бренда и поставку запчастей будет осуществлять наша компания. А дилеры, которые продолжат работу с автомобилями японского бренда, подпишут соответствующее соглашение с АВТОВАЗом. Наш бренд будет управлять складом запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов.

В Минпромторге, вводя механизм параллельного импорта, подчеркивали, что список разрешенных в рамках него импортных товаров гибкий: в него будут как включать компании, так и исключать — в зависимости от изменения ситуации.

Напомним также, что по параллельному (серому) импорту в страну разрешено ввозить товары ряда брендов, которые продаются в других странах (но не продаются в России), без разрешения правообладателя.



Подробнее о параллельном импорте читайте здесь.

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Фото: Nissan