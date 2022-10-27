Думаете о покупке машины? Не откладывайте! — журнал За рулем

Думаете о покупке машины? Не откладывайте!

К новому году машины подорожают.

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Незначительное снижение цен на автомобили в некоторых регионах России не свидетельствует об общей тенденции на авторынке, уверен автоэксперт Алексей Хресин. По его мнению, цены, наоборот, будут только расти.

«Автомобили точно не будут стоить дешевле, а в декабре возможно сезонное подорожание», — отметил эксперт.

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Он посоветовал всем, кто планировал покупку авто, но по какой-то причине откладывал, поторопиться.

«Покупать автомобиль нужно было либо в прошлом году, либо, еще лучше, до 2020 года. Но раз не успели, то чем быстрее вы это сделаете, тем лучше», — резюмировал автоэксперт в беседе с iReactor.

Фото: depositphotos.com

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