В Тольятти собрали первую Lada Vesta NG - когда начнут продавать?

Производство новой Весты переезжает из Ижевска в Тольятти. 25 октября на тольяттинском конвейере приступили к сборке первого автомобиля.

Завершить сборку планируют 28 октября. Как пишет Avtograd News, таких пробных запусков по конвейеру предстоит еще много, прежде чем будет полностью отлажена технология.

По заверениям руководства, товарные машины будут полностью соответствовать показанному в феврале образцу. Сейчас АВТОВАЗ ищет поставщиков компонентов для сборки.

Как раз в них основная сложность: например, в арсенале у завода пока лишь 90-сильный мотор и механическая коробка, тогда как Весте по статусу положены и более серьезные агрегаты.

Старт серийного производства назначен на март 2023 года, а в автосалоны дилеров машины должны попасть летом или в начале осени.

Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»