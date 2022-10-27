В Тольятти собрали первую Lada Vesta NG — когда начнут продавать? — журнал За рулем

В Тольятти собрали первую Lada Vesta NG - когда начнут продавать?

Производство новой Весты переезжает из Ижевска в Тольятти. 25 октября на тольяттинском конвейере приступили к сборке первого автомобиля.

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Завершить сборку планируют 28 октября. Как пишет Avtograd News, таких пробных запусков по конвейеру предстоит еще много, прежде чем будет полностью отлажена технология.

По заверениям руководства, товарные машины будут полностью соответствовать показанному в феврале образцу. Сейчас АВТОВАЗ ищет поставщиков компонентов для сборки.

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Как раз в них основная сложность: например, в арсенале у завода пока лишь 90-сильный мотор и механическая коробка, тогда как Весте по статусу положены и более серьезные агрегаты.

Старт серийного производства назначен на март 2023 года, а в автосалоны дилеров машины должны попасть летом или в начале осени.

Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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