Эксперты назвали признаки «паленого» бензина

Залить такое топливо можно, к сожалению, и на брендовых АЗС.

Нередко автомобилисты в целях экономии выбирают АЗС с более дешевым ценником. Автоэксперты предупреждают, что заправка таким бензином чревата серьезными последствиями для двигателя и топливной системы машины.

Среди основных признаков того, что в бензобак попало некачественное топливо, они называют появившийся посторонний металлический стук в двигателе, вызванный детонацией. «Вылечить» его может только заправка качественным бензином.

Потеря тяги, а также ощущение, что мотор начинает «троить», также являются признаками того, что бензин залит поддельный.

О низком качестве топлива может говорить запах сероводорода в салоне во время остановок или при движении задним ходом.

И проверьте свечи: если на них есть нагар красноватого цвета, то это означает, что «паленый» бензин попадает в бак довольно регулярно, предупреждают эксперты портала «Новые автомобили».

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