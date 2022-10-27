Эксперты назвали признаки «паленого» бензина — журнал За рулем

Эксперты назвали признаки «паленого» бензина

Залить такое топливо можно, к сожалению, и на брендовых АЗС.

Материалы по теме
Штрафы круче, запретов больше: важные изменения для водителей 2022–2023

Нередко автомобилисты в целях экономии выбирают АЗС с более дешевым ценником. Автоэксперты предупреждают, что заправка таким бензином чревата серьезными последствиями для двигателя и топливной системы машины.

Среди основных признаков того, что в бензобак попало некачественное топливо, они называют появившийся посторонний металлический стук в двигателе, вызванный детонацией. «Вылечить» его может только заправка качественным бензином.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Потеря тяги, а также ощущение, что мотор начинает «троить», также являются признаками того, что бензин залит поддельный.

О низком качестве топлива может говорить запах сероводорода в салоне во время остановок или при движении задним ходом.

И проверьте свечи: если на них есть нагар красноватого цвета, то это означает, что «паленый» бензин попадает в бак довольно регулярно, предупреждают эксперты портала «Новые автомобили».

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты
3 искренних заблуждения при перевозке детей
50 л/100 км, автомат, пневмоподвеска — тест самого народного автомобиля СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров353
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: