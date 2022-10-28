В сентябре производство легковых автомобилей в России упало на 77,4%

Всего было выпущено 23,8 тыс. штук. Снизилось также производство грузовиков и автобусов.

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Выпуск легковых автомобилей в сентябре снизился на 77,4% (до 23,8 тыс. шт.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Относительно августа машин было выпущено меньше на 3,8%.

349 тыс. автомобилей было произведено за 9 месяцев с начала года, что на 65,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство автобусов массой более 5 т в сентябре упало на 21,1% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 1,1 тыс. штук, но увеличилось на 10,6% относительно августа 2022 года.

В январе-сентябре 2022 года снижение было 12,2% (выпущено 8,8 тыс. шт.), что ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

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Автобусов массой менее 5 т в сентябре выпустили меньше на 51,4%, до 1,1 тыс. штук (+0,6% к августу 2022 года). Всего за первые девять месяцев было выпущено 8,5 тыс. таких автобусов, что на 44,7% ниже, чем в прошлом году.

Грузовиков в России собрали меньше на 33,8%, всего 11,7 тыс. шт. (+5,4% к августу 2022 года). В первом полугодии произведено 103,4 тыс. грузовиков, минус 20,4% к АППГ.

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