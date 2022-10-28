На СТО появятся очереди и вернется гаражный сервис

В России начали закрываться автосервисы — сотнями. Оставшиеся мастерские не справятся со спросом.

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Как рассказали в Союзе автосервисов России, в период с марта за октябрь (за 8 месяцев) в Москве закрылось почти 300 автосервисов, а в Санкт-Петербурге — 150. Из-за падения продаж новых автомобилей, которое наблюдается уже не первый год, автопарк страны растет очень медленно.

Кроме того, некоторые автомобилисты ищут мастерские, где можно обслужить машины подешевле, а кто-то уже делает это сам. В результате спрос на услуги СТО снизился на 20%. Произошло это и по той причине, что автосервисам нечего предложить клиентам — деталей и расходников не хватает, а для премиальных машин они исчезли вовсе.

СТО закрываются не только в Москве и Питере. В Томске, например, прекратили работу 15 автосервисов, а в Нижнем Новгороде — 13. Меньше СТО стало и в ряде других городов.

«На мой взгляд, люди в нынешних условиях меняют свои приоритеты: меньше покупают авто, меньше ими пользуются. Многие стали откладывать деньги на более необходимые вещи, — цитируют „Известия“ слова члена правления Союза автосервисов России, заместителя директора „Автокомплекс ЕвроАвто“ Ильи Плисова. — Из-за санкций большинство производителей не имеют права импортировать часть своего товара в Россию. А так как автозапчасти, например, для машин дороже 50 тысяч евро подпадают под категорию люксовых товаров, то сильный дефицит наблюдается именно среди дорогих запчастей. Новые пути дистрибуции пока не могут покрыть потребности рынка».

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После закрытия сервисов без работы остаются сотни мастеров, которые могут начать обслуживать автомобили в частном порядке.

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