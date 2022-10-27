С места ДТП можно и скрыться, но при одном условии

Разъяснение относительно оставления места ДТП сделал Второй кассационный суд общей юрисдикции.
Водитель может, без опасений быть лишенным прав, покинуть место аварии, если в ней пострадал только его автомобиль и больше никто и ничто. По сути, такие аварии невозможно считать нарушениями, а значит и ответственности перед законом водитель за них не может нести.
Причиной для разъяснения стал случай на МКАД — там столкнулись два автомобиля Mercedes—Benz, и водитель одного из них, не видя повреждений у другого, просто уехал. ГИБДД завело на беглеца дело, и суд лишил его водительских прав на год.
Но когда дело дошло до Второго кассационного суда, оказалось, что у водителя не было ни одного повода задерживаться на месте ДТП — второй автомобиль не получил ни одного повреждения, даже царапины.
«В ходе производства по делу в районном суде Н. оспаривал свою виновность в совершении вменяемого административного правонарушения, последовательно заявлял, что поскольку вред причинен только его транспортному средству, у него отсутствовала обязанность оставаться на месте происшествия», — цитирует РГ объяснение кассационного суда.
Но прежде чем уезжать с места ДТП, нужно убедиться, что повреждения получило только ваше транспортное средство. В противном случае покидать место аварии нельзя.
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