С места ДТП можно и скрыться, но при одном условии

В этом случае со стороны закона к водителю не будет никаких претензий.

Материалы по теме Машины ушедших из РФ брендов надо срочно продавать

Разъяснение относительно оставления места ДТП сделал Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Водитель может, без опасений быть лишенным прав, покинуть место аварии, если в ней пострадал только его автомобиль и больше никто и ничто. По сути, такие аварии невозможно считать нарушениями, а значит и ответственности перед законом водитель за них не может нести.

Причиной для разъяснения стал случай на МКАД — там столкнулись два автомобиля Mercedes—Benz, и водитель одного из них, не видя повреждений у другого, просто уехал. ГИБДД завело на беглеца дело, и суд лишил его водительских прав на год.

Но когда дело дошло до Второго кассационного суда, оказалось, что у водителя не было ни одного повода задерживаться на месте ДТП — второй автомобиль не получил ни одного повреждения, даже царапины.

Материалы по теме В России начали выпускать новинку — НИВушку

«В ходе производства по делу в районном суде Н. оспаривал свою виновность в совершении вменяемого административного правонарушения, последовательно заявлял, что поскольку вред причинен только его транспортному средству, у него отсутствовала обязанность оставаться на месте происшествия», — цитирует РГ объяснение кассационного суда.

Но прежде чем уезжать с места ДТП, нужно убедиться, что повреждения получило только ваше транспортное средство. В противном случае покидать место аварии нельзя.

Стало известно, что АВТОДОМ сделает с российским заводом Mercedes-Benz.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Depositphotos