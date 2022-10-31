Эксперт напомнил, какой срок годности у автомобильных шин

Материалы по темеНовая маркировка на шинах. Теперь известно, кто и где их сделал
В среднем, срок годности автомобильных шин составляет четыре сезона.
Если их аккуратно эксплуатировать и правильно хранить — пять-шесть сезонов, рассказал «Известиям» руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.
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О сроке годности шин можно узнать по их маркировке — штампу с четырехзначной цифрой в овале.
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«Первые две — это количество недель от начала года, и, ориентируясь на них, можно вычислить месяц выпуска резины. Следующие две цифры — год выпуска», — напомнил эксперт.
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Следует помнить, что шины всегда должны соответствовать дискам не только по диаметру, но и по всем остальным показателям. В противном случае это приведет не только к неэффективности шин, но и вырастет риск попадания в ДТП.
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Фото: «За рулем»