Начались проверки на дорогах: рассказываем, где ждать — журнал За рулем

Начались проверки на дорогах: рассказываем, где ждать

ГИБДД анонсировала сплошные проверки во многих регионах России, по традиции проводимые каждый год в этот период.

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В Москве и области Госавтоинспекция применяет на дорогах обозначенные сигнальными конусами специальные «коридоры», в которых останавливают большое количество водителей и проверяют на трезвость, пишет Autonews.

Проверки в разных регионах РФ:

  • Брянск — скрытое патрулирование, операция «Нетрезвый водитель»;
  • Омская область — рейдовые мероприятия: пресечение грубых ПДД, в частности выезд на встречную полосу; профилактическая работа с водителями грузовиков (скоростной режим, необдуманные маневры);
  • Ивановская, Тульская область — проверки на трезвость;
  • Саратовская область, Калмыкия — проверки на трезвость, граждан просят сообщать о фактах нетрезвой езды;
  • Тверская область — операция «Контроль трезвости», ГИБДД на регулярной основе «продувает» водителей.

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