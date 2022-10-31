Начались проверки на дорогах: рассказываем, где ждать

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В Москве и области Госавтоинспекция применяет на дорогах обозначенные сигнальными конусами специальные «коридоры», в которых останавливают большое количество водителей и проверяют на трезвость, пишет Autonews.
Проверки в разных регионах РФ:
- Брянск — скрытое патрулирование, операция «Нетрезвый водитель»;
- Омская область — рейдовые мероприятия: пресечение грубых ПДД, в частности выезд на встречную полосу; профилактическая работа с водителями грузовиков (скоростной режим, необдуманные маневры);
- Ивановская, Тульская область — проверки на трезвость;
- Саратовская область, Калмыкия — проверки на трезвость, граждан просят сообщать о фактах нетрезвой езды;
- Тверская область — операция «Контроль трезвости», ГИБДД на регулярной основе «продувает» водителей.