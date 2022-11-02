Восстановленный после ДТП автомобиль? Россияне готовы такой купить — журнал За рулем

Восстановленный после ДТП автомобиль? Россияне готовы такой купить

74% опрошенных изучают историю автомобиля по сайту ГИБДД и отчетам специальных сервисов.

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При смене транспортного средства 36% автолюбителей предпочли бы купить подержанный автомобиль из салона, показало исследование, проведенное сервисом Автокод и Группой «Ренессанс страхование».

16% покупателей готовы забрать понравившийся автомобиль даже если известно, что он побывал в нескольких ДТП.

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Выбор бэушек

Каждый пятый (22%) покупатель при выборе подержанного авто пользуется сайтами объявлений, столько же ищут подходящий вариант через знакомых. Доверяют объявлениям о продаже авто в соцсетях 17% покупателей. Обратиться за помощью к специалистам по подбору автомобилей готовы 15% опрошенных автолюбителей.

Как проверяют

74% опрошенных изучают историю автомобиля по сайту ГИБДД и отчетам специальных сервисов. В истории эксплуатации для 24% автолюбителей самым важным параметром является количество владельцев по ПТС. Впрочем, тех, кто готов мириться с большим количеством «бывших», достаточно много: в 2022 году пользователи сервиса скачали свыше 50 тысяч отчетов по автомобилям, где число владельцев превышало три человека.

Побывавшие в ДТП

18% участников опроса оценивают наличие отметок о ДТП в истории автомобиля. 10% опрошенных количество аварий не важно, если реальное состояние транспортного средства на момент покупки не вызывает вопросов. Готовы купить автомобиль с целой серией отметок о ДТП (более 4-х) 5% опрошенных автолюбителей, лишь бы оно устраивало будущего владельца по ряду других параметров. По данным Автокода, каждый второй отчет б/у автомобиля, купленного в 2022 году, содержал данные об участии в ДТП.

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При этом почти 30% опрошенных ошибочно полагают, что отметки о ДТП влияют на стоимость страховки. Страховщики отмечают, что это не так, для ОСАГО важны такие параметры, как: возраст, стаж вождения и КБМ, который каждый автовладелец может заранее проверить. Интересно, что только 9% опрошенных беспокоит вопрос безопасности авто (исправности систем SRS, ABS и пр.) после его ремонта.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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