Названы три способа обмана на СТО при ремонте двигателя

Дело в том, что автосервисы пытаются минимизировать расходы на приобретение запчастей.

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Запчасти дорожают и попадают в дефицит, поэтому шансов столкнуться с некачественным ремонтом мотора становится больше. «Новые автомобили» перечисляют варианты, как именно это делается.

Способы обмана на СТО при ремонте мотора:

двигатель полностью разбирают, а потом собирают из б/у деталей, не предлагая гарантию

вместо оригинальных деталей или качественных аналогов ставятся дешевые дубликаты

автосервисы навязывают ненужные работы и услуги.

Совет: обращайтесь в крупные СТО с хорошей репутацией, не стесняйтесь спрашивать, что и зачем будут делать с машиной, требуйте на руки письменный отчет о работах, а также старые запчасти, снятые с вашей машины.

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