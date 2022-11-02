Средства Hyundai в России арестованы: кому это понадобилось? — журнал За рулем

Средства Hyundai в России арестованы: кому это понадобилось?

Под арест попали почти 157 млн рублей российской «дочки» компании.

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Средства акционерного общества «Хендэ Инжиниринг Рус» попали под арест по суду. Иск поступил от российского подрядчика — строительной компании «СтройТехИмпорт», пишет Forbes. Истец выразил опасение, что в случае ухода южнокорейского бренда из РФ задолженность по договору о строительстве завода двигателей в Санкт-Петербурге может быть не выплачена.

В качестве обоснования своей позиции компания сослалась на сообщения СМИ об уходе Hyundai из РФ, а также на собственные данные о том, что работающий на российских заводах бренда персонал уволен, а вакансии по трудоустройству от Hyundai закрыты.

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Напомним, завод под названием Hyundai Wia функционирует с сентября 2021 года, он может выпускать 240 000 двигателей в год. Компания оценивала объем инвестиций в проект в 15,8 млрд рублей. Суд счел опасения истца обоснованными — арест наложен на сумму в 156,7 млн рублей.

Фото: Hyundai

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