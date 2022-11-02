Астролог назвала дни повышенной опасности для водителей в ноябре

Водителям следует быть особенно внимательными.

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8 ноября ожидается полное лунное затмение. Астролог Тамара Глоба предупредила, что в дальнейшем оно отразится на многих событиях, в том числе и на поведении водителей на дорогах.

Особенно критичными станут 2, 3, 4 ноября, а также время с 6 по 9 ноября, 11, 16, 19, 21, 25 и 29 ноября.

«Это дни повышенной аварийности. Стоит проявить внимательность на дорогах, беречь нервы и не пренебрегать здоровьем. В эти дни нужно соблюдать особую осмотрительность», — предупредила астролог на своем YouTube-канале.

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