Общение ГИБДД с водителями выйдет на новый уровень: что изменится — журнал За рулем

Общение ГИБДД с водителями выйдет на новый уровень: что изменится

Поправки в регламент проходят согласование.

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Сотрудники ГИБДД получат новую инструкцию, в которой будут прописаны все моменты общения с автомобилистами. Так, инспекторам разрешат пользоваться личными телефонами, в частности, в конфликтных ситуациях или при проведении досмотров.

А вот брать телефон у водителя и общаться с третьими лицами им, наоборот, запретят.

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Исключить коррупционную составляющую поможет также запрет сотруднику ГИБДД принимать у водителей любые вещи, предметы или документы, кроме тех, которые нужны им для работы.

Кроме того, инспектор получит право отправлять в отделение ГИБДД водителей, требующих озвучить причину остановки или документы о проведении рейдов. Там автомобилистам должны будут такую информацию предоставить (за исключением служебной), уточняет РБК.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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