Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG

Один «вестовод» уже это сделал и предлагает всем желающим поступить точно так же.

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Пока обновленная Веста, она же Vesta NG, существует в количестве чуть более тысячи экземпляров, выпущенных в Ижевске, а новые машины, уже тольяттинской сборки, появятся только в 2023 году. Но можно провести самостоятельный рестайлинг своей обычной Весты, заменив некоторые детали.

Именно так поступил пользователь Drive2 под ником Nokha87. Он начал с установки новых фар, для чего пришлось поменять бампер с решеткой. Дальше пришла очередь фонарей, которая привела к замене заднего бампера и крышки багажника.

Некоторых мелких деталей, вроде шильдиков, разъемов и фонарей подсветки номера, пока не хватает, но новая светотехника уже подключена и радует владельца ярким качественным светом. Для желающих провести подобный рестайлинг автор проекта предлагает услуги по доставке комплектов.

Конечно, интерьер при таком гаражном обновлении остается прежним, а ведь именно в нем у Lada Vesta NG кроется большая часть новых фишек.

Фото: Nokha87 / Drive2