Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG — журнал За рулем

Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG

Один «вестовод» уже это сделал и предлагает всем желающим поступить точно так же.

Материалы по теме
За отсутствие техосмотра могут наказать: новые правила и штрафы (осень-2022)

Пока обновленная Веста, она же Vesta NG, существует в количестве чуть более тысячи экземпляров, выпущенных в Ижевске, а новые машины, уже тольяттинской сборки, появятся только в 2023 году. Но можно провести самостоятельный рестайлинг своей обычной Весты, заменив некоторые детали.

Именно так поступил пользователь Drive2 под ником Nokha87. Он начал с установки новых фар, для чего пришлось поменять бампер с решеткой. Дальше пришла очередь фонарей, которая привела к замене заднего бампера и крышки багажника.

Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Некоторых мелких деталей, вроде шильдиков, разъемов и фонарей подсветки номера, пока не хватает, но новая светотехника уже подключена и радует владельца ярким качественным светом. Для желающих провести подобный рестайлинг автор проекта предлагает услуги по доставке комплектов.

Конечно, интерьер при таком гаражном обновлении остается прежним, а ведь именно в нем у Lada Vesta NG кроется большая часть новых фишек.

Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG

Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG

Фото: Nokha87 / Drive2

Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG

Один «вестовод» уже это сделал и предлагает всем желающим поступить точно так же.

Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG — фото 1369072Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG — фото 1369070Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG — фото 1369071Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG
Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG

Один «вестовод» уже это сделал и предлагает всем желающим поступить точно так же.

Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG — фото 1369072Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG — фото 1369071Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG — фото 1369070Как обычную Весту переделать в обновленную Vesta NG
Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров397
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: