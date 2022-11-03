У автомобилистов есть выбор.

Материалы по теме За отсутствие техосмотра могут наказать: новые правила и штрафы (осень-2022)

После ухода из России большинства западных автобрендов логично встал вопрос, где теперь проходить техническое обслуживание автомобилей. Особенно это актуально для машин, находящихся на гарантии автопроизводителя.

Эксперт Максим Ракитин в эфире радио Sputnik успокоил: дилеры продолжат осуществлять ТО иномарок в привычном формате.

«По параллельному импорту или по каким-то своим договоренностям они получают запчасти. Персонал у них тоже остался, навыки они не растеряли. И актуальный модельный ряд, и автомобили предыдущих годов они обслуживают», — заверил эксперт.

Он также напомнил, что существуют еще и мультибрендовые сервисы, в которых можно обслуживать автомобили разных марок.