Где обслуживать иномарки ушедших из России брендов — ответ эксперта — журнал За рулем

Где обслуживать иномарки ушедших из России брендов — ответ эксперта

У автомобилистов есть выбор.

Материалы по теме
За отсутствие техосмотра могут наказать: новые правила и штрафы (осень-2022)

После ухода из России большинства западных автобрендов логично встал вопрос, где теперь проходить техническое обслуживание автомобилей. Особенно это актуально для машин, находящихся на гарантии автопроизводителя.

Эксперт Максим Ракитин в эфире радио Sputnik успокоил: дилеры продолжат осуществлять ТО иномарок в привычном формате.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

«По параллельному импорту или по каким-то своим договоренностям они получают запчасти. Персонал у них тоже остался, навыки они не растеряли. И актуальный модельный ряд, и автомобили предыдущих годов они обслуживают», — заверил эксперт.

Он также напомнил, что существуют еще и мультибрендовые сервисы, в которых можно обслуживать автомобили разных марок.

Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров397
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: