Известно, когда приостановят движение по Крымскому мосту

Будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, сообщили в Минтрансе.

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Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено 8 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба Минтранса в Telegram.

«Прошу не планировать в этот период поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно. Грузовым автомобилям рекомендуется выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Республики Крым в другие субъекты РФ и обратно», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В минувшее воскресенье очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в Крым удалось ликвидировать.

Все пролеты Крымского моста обследованы, четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены, в железнодорожной части два пролета нужно менять, ранее сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1.

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Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Уже к вечеру удалось восстановить железнодорожное движение и запустить реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже по двум полосам.

После взрыва на Крымском мосту усилили контроль за транспортными средствами.



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Фото: AP Photo/ТАСС