JAC начал прятать свои прайс-листы

Уточнить стоимость машин теперь можно лишь по запросу.

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Китайский JAC обновил свой сайт в России, убрав при этом с него все прайс-листы, заметили новшество в издании «Китайские автомобили».

В феврале цены на автомобили резко взлетели, и многие бренды спрятали актуальные цифры, чтобы каждый день не переписывать прайс-листы. Весной на сайты цены стали возвращаться, последним из китайских марок выложил их на сайт JAC. Сейчас цены снова пропали, и узнать их можно только по запросу, обратившись к дилеру.

На официальном сайте можно узнать только о спецпредложениях, да и то в качестве актуального указан месяц октябрь. Действуют ли спецпредложения в ноябре, также предлагается узнать у дилеров.

На сайтах дилеров JAC в России цены найти пока можно. Так, например, кроссовер JAC S3 предлагается по цене от 1 420 000 рублей, пикап T6 — от 2 420 000 рублей, лифтбек J7 — от 2 000 000 рублей (дилер «Автолайт»).

А еще исчезла вся информация о кроссовере JAC S7, среди актуальных моделей числятся JAC S3, T6, J7 и электрокар iEV7S (представлен не у всех дилеров).

JAC S7

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Хотя неожиданностью это не стало, уход кроссовера ожидался, а сама модель (без логотипа JAC) засветилась на презентации перспективных моделей на заводе «Москвич».

JAC вообще ведет скрытную политику в России — не показывает официальные цены на автомобили, не подает данные о продажах в Ассоциацию европейского бизнеса (AEB), без объяснений отменяет презентации новинок, а в статистике регистраций порой всплывают непонятные модели, отмечает издание.

Появился новый вид общественного транспорта: микроавтобус, но как такси.

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Фото: JAC