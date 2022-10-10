Появился новый вид общественного транспорта: микроавтобус, но как такси

Как такси, только на комфортабельном микроавтобусе, который меняет маршрут по ходу поездки и собирает пассажиров. Все управляется через приложение.

Материалы по теме КАМАЗ презентовал новый автобус-вездеход — первые фото

В Татарстане запустился новый стартап «Челнок» — транспортный сервис, сочетающий в себе преимущества больших микроавтобусов и гибкость маршрутов обычных такси. Проще говоря, пассажиры могут использовать автобусы как такси и добираться до пункта назначения без пересадок и фиксированного маршрута. Автобус может менять его прямо по ходу, в зависимости от появляющихся заказов, собирая пассажиров по пути.

В мире такие сервисы называются перевозками по требованию. В отличие от стандартных автобусов, салон машины в ходе работы заполняется полнее, потому что сервис подстраивается под реальный спрос, а комфорт в поездке, как правило, выше. Заказать и оплатить поездку можно будет через приложение. На момент публикации заметки в Google Play уже есть приложение «Челнок» и бета-версия «Челнок Водитель», количество скачиваний пока невелико.

Проект представлен как частный, но региональные СМИ указывают на близость к данному стартапу структур, близких КАМАЗу. Это подтверждается и авторством вышеуказанных приложений (KAMAZ Digital), и недавним постом в официальных аккаунтах «Челнока»: президент Татарстана Рустам Минниханов опробовал сервис на полигоне КАМАЗа в Набережных Челнах.

Кадр с октябрьской презентации «Челнока» в Набережных Челнах. Новая вахтовка КАМАЗ-6250 отношения к проекту не имеет, а вот JAC Sunray — имеет, и самое непосредственное

Интересно, что на всех презентационных фото в качестве транспорта выступает JAC Sunray. У КАМАЗа с JAC действующий проект по среднетоннажным грузовикам Компас (китайская компания обеспечивает лицензию на кабину), а кроме того, с подачи КАМАЗа компания JAC стала партнером по сборке автомобилей под брендом Москвич на бывшем заводе Рено Россия.

30 августа 2022 года, День республики в Набережных Челнах. В качестве транспорта «Челнока» — также JAC Sunray

Более того, в начале лета текущего года появилась до сих пор не подтвержденная (и не опровергнутая) информация о готовящейся российской сборке машин JAC на заводе Sollers-Ford в Елабуге (Татарстан). Машиной, сменивший собиравшийся здесь до недавних пор Ford Transit, должен стать, по предварительным данным, именно JAC Sunray.

Еще в мае 2022 года компания JAC планировала к концу лета начать в России продажи Sunray узбекистанской сборки, но этого до сих пор не произошло.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: ВКонтакте / Челнок Набережные Челны