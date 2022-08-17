«Новый Москвич» на заводе КАМАЗ - первое фото

На территории автомобильного завода КАМАЗ замечен новый электромобиль. Почти наверняка перед нами прототип под возрожденным брендом Москвич. По факту рядом с магистральным тягачом КАМАЗ-54901 сфотографирован китайский JAC Sehol E40X, лишенный оригинальных эмблем, сообщает в Телеграм RCI News. Как известно, близким родственником именно автомобилей JAC станет новый Москвич.
По озвученным планам, в первые годы линейка будет состоять из четырех позиций. Первой моделью будет кроссовер S4 в двух модификациях — электрический и бензиновый. Электрическая версия S4 — это как раз Sehol E40X. Запас хода на одной зарядке — 420 км, мощность электромотора — 150 л.с.
Если читать представленный на слайде план слева направо, то первым в производство пойдет именно электромобиль. Вслед за ним запустятся перелицованный S4 с ДВС, а также Sehol X6 (Модель II), S7 (Модель IV), лифтбек Sehol A5 (Модель III). Производство машин на собственной платформе Кама, по предварительной информации, стартует лишь в 2024-м.
Напомним, производство организуется на мощностях бывшего завода «Рено Россия», ныне Московский автомобильный завод «Москвич». КАМАЗ в этом проекте является технологическим партнером и связующим звеном с компанией JAC, которая сотрудничает с КАМАЗом по семейству «Компас». До конца текущего года планируется выпустить 600 первых Москвичей. План на 2023 год — 50 000 машин, на 2024 — 100 000.
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Фото: t.me/rcinews