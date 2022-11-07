На аукцион выставлены водительские права Елизаветы II

Уникальный документ датирован 1945 годом.

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Королева Елизавета II после вхождения на престол имела право ездить без водительских прав. Однако этот документ у нее все же был: она получила его после окончания обучения в автошколе 1 марта 1945 года.

На аукционе Royalty Fine Art & Antiques, который пройдет в Колчестере с 8 по 9 ноября, права уйдут с молотка наряду с другими вещами, принадлежавшими королеве.

«Водительское удостоверение военного ведомства № B1232 выдано Ее Королевскому Высочеству принцессе Елизавете и описывает, что у нее голубые глаза, рост 5 футов 4 дюйма и светло-каштановые волосы. Он датирован 1 марта 1945 года и подписан принцессой чернилами »Елизавета”», — сообщает DailyMail.

Стартовая цена уникального документа составляет всего 2,3 тыс. евро (около 139,4 тыс. рублей). Организаторы уверены, что продан он будет гораздо дороже.

Фото: EPA/TASS