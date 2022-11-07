Фредди Меркьюри «помог» Верке Сердючке продать авто за 18 миллионов

Rolls-Royce Silver Shadow Андрея Данилко ушел с аукциона Sotheby's.

Материалы по теме Как водители убивают АКП в два счета

Как выяснилось, владельцем автомобиля Rolls-Royce Silver Shadow, на котором с 1979 года и до самой смерти ездил Фредди Меркьюри, был Андрей Данилко (Верка Сердючка). Он приобрел его в 2013 году за 75 тысяч фунтов.

С дорогим авто исполнителю пришлось расстаться: он выставил его на аукцион, где 5 ноября Rolls-Royce продали за 286 тысяч фунтов стерлингов (примерно 18 миллионов рублей).

На сайте аукционного дома Sotheby's сообщается, что вырученные за продажу автомобиля средства будут направлены на благотворительность.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, RM Sotheby’s