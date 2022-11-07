Параллельный импорт работает? Нашлась замена Hyundai Solaris — журнал За рулем

Параллельный импорт работает? Нашлась замена Hyundai Solaris

А также остальным бюджетным иномаркам, уходящим с российского рынка.

Материалы по теме
Как водители убивают АКП в два счета

В некоторых автосалонах различных регионов РФ начали появляться седаны Suzuki Ciaz. Еще несколько лет назад эту модель, ориентированную на Индию, Китай и Таиланд, собирались продавать и у нас — под именем Alivio.

Параллельный импорт работает? Нашлась замена Hyundai Solaris

Но все случилось лишь сейчас и не по официальным каналам, а благодаря параллельному импорту, пишет ixbt.com.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Одноклассник Hyundai Solaris и Volkswagen Polo — седан Suzuki Ciaz приехал к нам с двигателем 1.5 мощностью 105 л.с. и АКП. Оснащение: кондиционер, круиз-контроль, парктроники, камера, навигация, бесключевой доступ. Цена —1,9 млн рублей.

Ранее стало известно, что официальные дилеры Volkswagen начали продавать седан Bora китайской сборки, уже известны цены.

Параллельный импорт работает? Нашлась замена Hyundai Solaris

Фото: Suzuki

Наше новое видео
Китайский кроссовер Omoda C5: первый тест-драйв
Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров716
Оцените материал
1:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: