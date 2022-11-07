Параллельный импорт работает? Нашлась замена Hyundai Solaris

А также остальным бюджетным иномаркам, уходящим с российского рынка.

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В некоторых автосалонах различных регионов РФ начали появляться седаны Suzuki Ciaz. Еще несколько лет назад эту модель, ориентированную на Индию, Китай и Таиланд, собирались продавать и у нас — под именем Alivio.

Но все случилось лишь сейчас и не по официальным каналам, а благодаря параллельному импорту, пишет ixbt.com.

Одноклассник Hyundai Solaris и Volkswagen Polo — седан Suzuki Ciaz приехал к нам с двигателем 1.5 мощностью 105 л.с. и АКП. Оснащение: кондиционер, круиз-контроль, парктроники, камера, навигация, бесключевой доступ. Цена —1,9 млн рублей.

Ранее стало известно, что официальные дилеры Volkswagen начали продавать седан Bora китайской сборки, уже известны цены.

Фото: Suzuki