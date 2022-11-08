Автоэксперт назвал машины, от покупки которых сейчас лучше отказаться

Стоимость обслуживания таких автомобилей выросла в разы.

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Несмотря на то, что большинство европейских и американских брендов ушли из России, купить автомобили этих марок по-прежнему возможно. Только вот стоимость владения «европейцами» и «американцами» по сравнению с прошлым годом значительно выросла.

Автоэксперт Егор Васильев отметил, что проблемы с обслуживанием связаны, в первую очередь, со стоимостью автозапчастей.

«Стоит ли сильно переплачивать за владение тем же „европейцем“, если его китайский аналог будет и более продвинутым с точки зрения современных технологий, и дешевле в обслуживании?» — задается вопросом эксперт.

Пока покинувшие Россию автобренды не вернутся, лучше выбирать автомобиль исходя из возможности минимизации затрат на его эксплуатацию, подчеркнул Васильев в беседе с ПРАЙМ.

Фото: depositphotos.com, «За рулем»