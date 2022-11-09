Докатался: арестован автомобиль, на котором «висит» 89 млн рублей штрафов — журнал За рулем

Докатался: арестован автомобиль, на котором «висит» 89 млн рублей штрафов

Поймать должника помогли новые технологии.

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В Саратове судебные приставы арестовали автомобиль юридического лица, задолжавшего 89 млн рублей за нарушение ПДД. За какое время накопилась столь внушительная сумма штрафов, ГУ Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области не сообщает.

Известно, что в отношении юрлица было заведено более 30 тысяч исполнительных производств. Задержать злостного нарушителя удалось благодаря программному комплексу «Паутина», который недавно заработал во всех российских регионах.

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Арестованный автомобиль отправлен на спецстоянку. В дальнейшем Hyundai Solaris продадут в счет погашения задолженности по штрафам ГИБДД, добавили приставы. Только вот при рыночной стоимости такого автомобиля примерно в миллион рублей на покрытие всего долга понадобится еще 88 таких Hyundai Solaris.

Докатался: арестован автомобиль, на котором «висит» 89 млн рублей штрафов

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Фото: УФССП по Саратовской области

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