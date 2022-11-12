Зимние шины остались без шипов: ремонтировать или покупать новые?

Цена новой резины существенно выросла.

Даже если зимняя резина выглядит не вполне пригодной для езды, многие автомобилисты, желая сэкономить, не спешат в магазин за новой «обувкой». Желание сэкономить не всегда себя оправдывает, но покупке новых шин есть альтернатива: зашиповать старые колеса.

Шипы действительно можно вернуть на место и совершенно спокойно отъездить на такой покрышке еще не один сезон. Для этих целей следует приобрести ремонтные шипы.

Перед покупкой требуется лишь замерить глубину отверстия, в которое и будет усажен новый «зуб», чтобы подобрать подходящую модель. Следует учесть, что на одно колесо понадобится примерно 120–150 шипов.

Для того чтобы поставить шипы, подойдет как патентованный «дошипун», стоящий около 2000 рублей, так и обычная насадка на шуруповерт, доработанная напильником.

Места, куда будут «интегрироваться» шипы, предварительно надо очистить от мусора, пыли и мелких камней, советует «МК».