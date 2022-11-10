Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа — журнал За рулем

Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа

Арт-проект будет работать с 11 ноября по 11 декабря 2022 года.

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На выставке будут представлены десятки полотен талантливых российских автомобильных художников, авто- и моторабот аэрографов, фантасмагорической электронной музыки и мультимедийного визуального ряда.

Гости музея увидят, как сотни картин, десятки автомобилей и мотоциклов с помощью мультимедийных технологий сольются в единую захватывающую атмосферу современного искусства.

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Все экспонаты выставки — и автомобили, и мотоциклы, и картины, и музыкальный ряд — объединены общей идеей: моторы, движение, скорость, драйв.

Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа

Одновременно с художественными полотнами на выставке будут представлены лучшие образцы современной автомобильной аэрографии, среди которых работы основателя аэрографии на автомобилях в России — Ильнура Мансурова. Именно он в начале 2000-х годов сломал стереотип, что на «мерседесах не рисуют».

Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа

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Им создан целый ряд оптических иллюзий и живых объемных образов, изменяющих восприятие формы быстрой машины.

Динамичные и эмоциональные картины представит художник Михаил Горбачёв, в прошлом автогонщик, мастер спорта и чемпион СССР. На выставке предстает в неожиданном амплуа — как художник-авангардист. Каждая его картина — это маленькая уникальная история, здесь нет случайных сюжетов.

Свои работы, посвященные классическим и спортивным автомобилям, покажет профессиональный художник Петр Перешивалов.

Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа

Арт-проект «Автомобиль и современное искусство» будет работать с 11 ноября по 11 декабря 2022 года с 11:00 до 20:00. ВДНХ, павильон 53.

Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа

Стоимость билетов — 100 рублей (для любой категории посетителей).



Фото: Depositphotos

Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа

Арт-проект будет работать с 11 ноября по 11 декабря 2022 года.

Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа — фото 1370464Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа — фото 1370466Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа — фото 1370467Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа — фото 1370463Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа
Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа

Арт-проект будет работать с 11 ноября по 11 декабря 2022 года.

Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа — фото 1370467Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа — фото 1370463Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа — фото 1370466Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа — фото 1370464Выставка «Автомобиль и современное искусство» откроется в Музее ГОНа
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