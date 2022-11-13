Эти ошибки допускает большинство: как (не) надо мыть авто — журнал За рулем

Эти ошибки допускает большинство: как (не) надо мыть авто

Неправильное применение аппаратов высокого давления чревато выходом из строя электрики и повреждением ЛКП.

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С распространением моек самообслуживания часть автомобилистов «переместились» туда. Только вот неправильная мойка может закончиться плачевно для машины.

В первую очередь, надо знать, как пользоваться распылителем, давление в котором поддерживается на уровне 170 бар.

Начинать мойку надо с расстояния около одного метра, постепенно меняя угол с 45 до 25 градусов и приближая распылитель к поверхности на 50 см.

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Если пренебрегать этими правилами, то, к примеру, от лакокрасочного покрытия автомобиля могут откалываться кусочки краски. Резинки уплотнителей дверей и стекол могут порваться, а хромирование на пластиковых деталях сойдет.

Но хуже всего, когда вода попадает в моторный отсек. Если струя ударит в блок управления двигателем, то последующие замыкания могут привести к повреждению микросхем, предупреждает «АиФ».

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: cкриншот видео «Гараж 54»

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