Кошка, пес и… ворон! Каких питомцев дальнобойщики берут в рейс? — журнал За рулем

Кошка, пес и… ворон! Каких питомцев дальнобойщики берут в рейс?

Дальнобойщик из Иркутска приютил котенка в кабине своего тягача. Хвостатая напарница проехала с шофером более 24 тысяч километров.

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Маленькую кошку водитель обнаружил под своим большегрузом в одном из рейсов. Мужчина решил не бросать скиталицу, а взять в попутчики.

Он вымыл, накормил и вылечил зверя. В благодарность кошка больше месяца помогала развозить грузы по всей России, вполне освоившись в кабине грузовика.

Но все же она должна была обрести настоящий дом. Дальнобойщик написал об этом в соцсети, прикрепив видео со своей четвероногой подругой. На объявление откликнулась землячка дальнобойщика — и встретила путешественников в Иркутске вместе со своей дочерью. Теперь у кошки новая хорошая семья и теплые воспоминания о юности, проведенной в путешествиях.

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Эту и другие истории о питомцах дальнобойщиков живописует свежее видео Youtube-канала Auto Video. Смотрим!

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: соцсети

Видео: YouTube
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