Почему аккумулятор быстро садится, объяснили эксперты

О долговечности АКБ стоит задуматься еще на этапе покупки.

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Сесть утром в свой автомобиль и обнаружить, что сел аккумулятор и машина не заводится, не очень приятно. Вместе с тем, сделать так, чтобы такое не случилось, вполне возможно.

В первую очередь, не стоит экономить на АКБ: чаще всего низкая стоимость батареи обусловлена уменьшением числа свинцовых пластин. А в мороз серьезных нагрузок «облегченные» аккумуляторы не выдержат.

Вторая причина, почему аккумулятор быстро вышел из строя: он просто не предназначен для этого автомобиля. Поэтому при покупке АКБ всегда надо сверяться с рекомендациями производителя.

Автомобилисту также не стоит забывать периодически проверять уровень заряда батареи и при необходимости заряжать ее.

И иногда заглядывать под капот своего автомобиля тоже будет не лишним: состояние клемм и проводов также влияет на пуск двигателя, предупреждает портал «Новые автомобили».

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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