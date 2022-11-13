Прогревай правильно, чтобы не было мучительно больно за убитый автомат

В холодное время года автомобиль требует прогрева перед тем, как тронуться в путь. Причем нужно это не только двигателю, но и коробке. При этом механизм «прогревания» коробки-автомата отличается в зависимости от типа конструкции.
Гидромеханический автомат. Оптимальным будет включить режим D и постоять на тормозе пару минут, пока масло будет разгоняться по каналам смазки в коробке. Циркуляция масла в гидротрансформаторе будет приводить к его нагреванию.
Преселективный робот. Их прогревают так же, как и обычные механические коробки, то есть во время движения. Первые минуты необходимо ехать очень плавно, не допуская активных разгонов и торможений.
Вариатор. Их прогревают примерно так же, как и обычные гидромеханические АКП, но с небольшой «добавкой»: после старта лучше всего перевести вариатор в режим ручного переключения передач, выставить виртуальную третью ступень и проехать на ней около двух минут, ограничив скорость до 60 км/ч, советуют эксперты «АиФ».
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