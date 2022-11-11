Выяснили, кто активнее платит штрафы ГИБДД

Средний чек сегодня составляет 644 рубля.

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На оплату штрафов с января по сентябрь текущего года россияне потратили на 10% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Почта Банк, проведя исследование поведения пользователей мобильного и интернет-приложения.

Активнее погашают штрафы мужчины: они на 35% чаще женщин оплачивают их с помощью банковского приложения, и общая сумма платежей за штрафы у мужчин также на треть выше, чем у женщин.

При этом средний чек оплаты у мужчин и женщин существенно не отличается. За исследуемый период он снизился на 11% и сегодня составляет 644 рубля.

Аналитики Почта Банка отмечают, что это связано как в целом с преобладанием мужчин среди автовладельцев, так и, вероятно, с более частым нарушением ими правил ГИБДД.

Напомним, у вас есть 60 дней — непосредственно на погашение штрафа и 10 дней — на обжалование. По истечении 70 дней (если штраф так и не был оплачен) виновнику назначат еще один штраф, в 2 раза больше предыдущего. Таким образом, неуплата штрафа ведет к его утроению: так, если нужно было оплатить 1000 рублей, то придется оплатить 1000 рублей старого штрафа и 2000 нового.