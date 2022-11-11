Такси-перевертыш «припарковалось» на крыше у стен Нижегородского кремля — журнал За рулем

Такси-перевертыш «припарковалось» на крыше у стен Нижегородского кремля

На момент аварии в машине находилось семь человек.

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22-летний водитель такси не справился с управлением на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, в результате чего автомобиль перелетел через бордюр, перевернулся и на крыше въехал в остановку прямо у стен Нижегородского кремля.

В момент ДТП, которое произошло в ночное время, на остановке людей не было. А вот в салоне автомобиля находилось шестеро пассажиров, двоим из которых понадобилась медицинская помощь.

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Как сообщает ГУ МВД по Нижегородской области, водительский стаж виновника ДТП составляет четыре года. На момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель машины привлечен к административной ответственности по статье 2.8 КоАП РФ за езду в пьяном состоянии и по статье 12.33 КоАП РФ за снос остановки, сообщает «Газета.ru».

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: t.me/dtp_nn

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