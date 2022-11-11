Водительские права в электронном виде теперь доступны на Госуслугах — журнал За рулем

Водительские права в электронном виде теперь доступны на Госуслугах

Но обычное удостоверение все равно надо иметь при себе.

Материалы по теме
На этом водителю точно не стоит экономить — предостережение эксперта «За рулем»

Вслед за СТС появилась возможность оформить в электронном виде и водительские права. Приложение «Госуслуги.Авто» обновилось 10 ноября, и теперь любой водитель может загрузить полную цифровую копию удостоверения либо его QR-код для предъявления инспектору.

При этом пользователя предупреждают, что инспектор ГИБДД вправе потребовать для проверки и обычное удостоверение.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоРано или поздно это случится с вами в лифте

«КоммерсантЪ» напомнил, что начальник ГИБДД Михаил Черников еще в июле заявлял о том, что сотрудникам уже направлены разъяснения о том, что QR-код приравнивается к полноценным документам. Но из-за того, что в ПДД упоминание про QR-коды отсутствует, требование инспекторов о предъявлении обычных, а не электронных, документов вполне законно.

Ожидается, что электронные СТС и водительские права будут полностью легализованы с марта следующего года, когда вступят в силу поправки в ПДД.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Наше новое видео
В России появилась новая марка — тестируем ее первый кроссовер
Новый российский внедорожник: он всем нам очень нужен!
Интересная (и недорогая) машина из Липецка: тут всё по-другому!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Фото:
Количество просмотров295
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: