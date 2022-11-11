Водительские права в электронном виде теперь доступны на Госуслугах

Вслед за СТС появилась возможность оформить в электронном виде и водительские права. Приложение «Госуслуги.Авто» обновилось 10 ноября, и теперь любой водитель может загрузить полную цифровую копию удостоверения либо его QR-код для предъявления инспектору.
При этом пользователя предупреждают, что инспектор ГИБДД вправе потребовать для проверки и обычное удостоверение.
«КоммерсантЪ» напомнил, что начальник ГИБДД Михаил Черников еще в июле заявлял о том, что сотрудникам уже направлены разъяснения о том, что QR-код приравнивается к полноценным документам. Но из-за того, что в ПДД упоминание про QR-коды отсутствует, требование инспекторов о предъявлении обычных, а не электронных, документов вполне законно.
Ожидается, что электронные СТС и водительские права будут полностью легализованы с марта следующего года, когда вступят в силу поправки в ПДД.
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