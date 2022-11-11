Как не нарваться при продаже авто на мошенников с фальшивыми деньгами — журнал За рулем

Как не нарваться при продаже авто на мошенников с фальшивыми деньгами

В последнее время такие схемы обмана вновь заработали.

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Казалось бы, времена, когда за проданную машину могли расплатиться поддельными купюрами, ушли в прошлое: все расчеты, в основном, ведутся онлайн, вариантов проверить подлинность банкнот тоже много.

Однако представитель Национального союза автомобилистов Антон Шапарин предупредил, что такие схемы вернулись. Потенциальные покупатели сетуют на тяжелые времена и недоверие банкам, якобы по этим причинам и хранят деньги наличными.

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«Самый простой способ уберечься от такого вида мошенничества — это сразу пропустить деньги через банкомат, который распознает поддельные купюры», — советует автоэксперт.

Его коллега, Ян Хайцеэр, тоже предупреждает о схемах, используемых мошенниками. Он рассказал РБК, что при составлении договора продавцу демонстрируются настоящие деньги, однако в какой-то момент один из злоумышленников отвлекает внимание продавца, а другой меняет купюры на поддельные.

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