Названы варианты, как сэкономить на обслуживании автомобиля — журнал За рулем

Названы варианты, как сэкономить на обслуживании автомобиля

Эксперты поделились советами.

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При возросших в несколько раз ценах на запчасти и стоимости ремонтных работ перед автомобилистами закономерно встает вопрос, есть ли способы сэкономить на обслуживании автомобиля.

Эксперты считают, что в первую очередь стоит рассмотреть замену оригинальных автозапчастей на качественные аналоги. У официальных дилеров гарантия на такие запчасти такая же, как и на оригиналы. А заказывают они их у известных поставщиков, поэтому контрафактная продукция исключена.

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Что же касается сервисного обслуживания, то эксперты напоминают о важности замены шин в соответствии с сезоном. Если не следовать этому, то придется преждевременно покупать новый комплект резины, а это сейчас недешевое удовольствие.

А вот на чем не стоит экономить, так это на фильтрах и маслах: замену необходимо проводить согласно инструкции к автомобилю, напоминают эксперты «РГ».

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: «За рулем», depositphotos.com

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