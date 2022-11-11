Экономист дал неутешительный прогноз цен на дизтопливо

К концу года этот вид топлива может подорожать на 7 рублей за литр.

С ростом экономической активности топливные компании в ноябре заявили о сокращении или отмене скидок на дизельное топливо. Цены на АЗС для конечного потребителя пошли вверх.

Как объяснил экономист Ярослав Кабаков, когда растет экономическая активность, тогда начинает расти спрос на энергоносители.

«Сейчас мы видим активность, поэтому спрос на дизельное топливо, как в России, так и на международных рынках, высок. Сейчас дизельное топливо — это одна из самых интересных товарных групп на мировых рынках, поэтому цена будет расти», — отметил экономист в эфире радио Sputnik.

Ранее эксперты «Известий» спрогнозировали, что к концу года дизельное топливо на АЗС может подорожать на 7 рублей за литр, или на 10% по сравнению с октябрем.

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