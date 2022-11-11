Еще один производитель начал выпускать моторное масло в России

Компания совместила выход на рынок и начало производства.

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В Калужской области на независимой площадке UPEC (ООО «Юнайтед Петрокемикалс») стартовало производство моторных масел под брендом Mirax корейской компании SIT Corporation.

В России локализованы моторные масла наиболее распространенных на рынке вязкостей (5W-40, 5W-30, 10W-40). Также доступны маловязкие синтетические моторные масла для современных двигателей (0W-20, 0W-30).

Компания решила совместить выход на российский рынок с локализацией производства, чтобы «снизить риски влияния внешнеполитической и экономической ситуации на поставки продукции и её компонентов».

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Мощности промплощадки позволяют выпускать до 500 тыс. тонн масел в год. В настоящее время запущена фасовка продукции в большую тару: бочки объемом 60 и 200 литров. В ноябре стартует выпуск продукции в пластиковых канистрах объемом 1 л и 4 л.

Производитель гарантирует высокое качество моторных масел в полном соответствии с международными стандартами и требованиями производителей.

Штаб-квартира компании SIT Corporation расположена в Сеуле (Южная Корея).