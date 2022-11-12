Как быстро можно разогнать десятки и даже сотни тонн металла с помощью угля и пара? Тут главное — стронуть их с места.

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Гонка, показанная в видео ниже, прошла в Словакии в далеком 2009 году. Подобные гонки проводились и в России. Например, в подмосковной Щербинке в октябре 2018 года тоже проходили гонки паровозов. И надо сказать, что зрелище это впечатляет.

Управлять такими машинами непросто, и только опытные машинисты смогут выжать из парового котла максимум мощности. Поэтому в гонке паровозов от человека зависит гораздо больше, чем может показаться. Обратите внимание, что паровозы не могут начать движение сразу после сигнала для старта — какое-то время они полируют колесами рельсы, стоя на месте. Чтобы вам было интереснее смотреть видео, вот несколько интересных фактов о паровозах.

Самым мощным советским грузовым паровозом был ФД21–3125. Это был первый в мире паровоз на с 7 осями, а его котел развивал мощность 3100 л.с. Вес локомотива достигал более 134 тонн и при этом он мог разгоняться до 85 км/ч. Одним из плюсов паровоза было то, что его топка была нетребовательна к качеству угля, тогда как другие паровозы могли ездить только на угле высокого качества.

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Самым мощным пассажирским паровозом был «Иосиф Сталин» (ИС-20), котел которого развивал 3200 л.с. Ездил он быстрее грузового собрата — мог разгоняться до 115 км/ч, а весил локомотив 136 тонн.

Самым же быстрым локомотивом стал 2-3-2В, построенный на Ворошиловском заводе еще в 1938 году. Имея мощность 3400 л.с. и обтекаемую форму, он мог разогнаться до 175 км/ч. И это была серийная машина, а не единичный проект для демонстрации возможностей.

И вот еще пара интересных цифр. Самый тяжелый паровоз П36 весил более 383 тонн, а самым длинным был локомотив АА20 — 20,6 метров.

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Фото: Claud Richmond / Unsplash

Видео: Youtube