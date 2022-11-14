Ожидается, что стоить новинка будет недорого, а до серийного производства остались считанные месяцы.

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В сети появились шпионские фотографии, а также информация о новом купе Chery. В частности, есть вероятность, что это будет электромобиль, а его задний спойлер получит электропривод.

Рабочее название купе — Chery E03, и на снимках мы видим автомобиль, собранный на конвейере. То есть это серийная версия машины, а не прототип.

Обтекаемый силуэт кузова однозначно указывает на спортивные амбиции автомобиля. Также купе получит огромные колеса и безрамочные стекла дверей, традиционные для купе.

Сообщается, что по своим размерам новинка сопоставима с Chery Arrizo 8. То есть длина купе составит около 4,8 метра, а ширина, как прокомментировал автор фотографий, кажется ближе к двум метрам.

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Другой информации о спортивном купе Chery нет. Если автомобиль будет оснащаться бензиновыми двигателями, а не электрическими, то стоимость купе могла бы составить менее 2 млн рублей. В частности, седан Chery Arrizo 8 продается в Китае по цене около 1 млн рублей (от 108 900 до 132 900 юаней), и спортивное купе стоило бы дороже, но ненамного.

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Фото: autohome.com.cn