Смотри, что везешь: нарушение грозит штрафом до 500 тысяч рублей

Желание сэкономить на перевозке крупногабаритного груза может обойтись владельцу легкового авто крупным штрафом. Причем размер этого штрафа будет в несколько раз превышать стоимость услуг грузового такси.
За движение негабаритных транспортных средств без специального разрешения предусмотрен штраф в размере до 10 тыс. рублей для физлиц. А могут и прав лишить на срок до шести месяцев.
Для юрлиц штраф может достигать 500 тыс. рублей, согласно ст. 12.21.1 КоАП.
Если нарушение выявил инспектор, штраф платят и водитель, и ответственный за перевозку человек либо организация.
Получить штраф можно и с камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В этом случае собственнику автомобиля придется раскошелиться на сумму от 150 до 500 тыс. рублей.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: «Госуслуги»
Фото: depositphotos.com