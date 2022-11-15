Смотри, что везешь: нарушение грозит штрафом до 500 тысяч рублей

Некоторым вещам не место в автомобиле.

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Желание сэкономить на перевозке крупногабаритного груза может обойтись владельцу легкового авто крупным штрафом. Причем размер этого штрафа будет в несколько раз превышать стоимость услуг грузового такси.

За движение негабаритных транспортных средств без специального разрешения предусмотрен штраф в размере до 10 тыс. рублей для физлиц. А могут и прав лишить на срок до шести месяцев.

Для юрлиц штраф может достигать 500 тыс. рублей, согласно ст. 12.21.1 КоАП.

Если нарушение выявил инспектор, штраф платят и водитель, и ответственный за перевозку человек либо организация.

Получить штраф можно и с камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В этом случае собственнику автомобиля придется раскошелиться на сумму от 150 до 500 тыс. рублей.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: «Госуслуги»

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