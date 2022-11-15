Nissan X-Terra теперь и в России: внедорожник из Эмиратов можно купить за 4,5 млн рублей

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера

Дилеры начали продавать в России рамный внедорожник Nissan X-Terra.

Новый полноприводник предлагают в Москве по цене от 4,527 млн рублей. Ранее X-Terra предназначался для стран Ближнего и Среднего Востока.

Автомобиль, спроектированный на базе пикапа Nissan Navara, оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 165 лошадиных сил и семидиапазонной коробкой-автоматом.

Машина вместимостью семь человек предусматривает трехрядную компоновку салона: 2+3+2. Для задних пассажиров предназначен откидной развлекательный дисплей диагональю 11 дюймов.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.