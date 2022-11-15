Машина в угоне, а налог приходит: правомерно ли это?

Разъяснения дал Верховный суд.

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Автомобиль угнан, судьба его неизвестна, а транспортный налог продолжает приходить. Это неправомерно — так решил Верховный суд РФ.

Разбирая непростое дело, связанное с этой ситуацией, суд в итоге пришел к решению, что за машину, которая находится в розыске в связи с угоном, транспортный налог не взимается.

Более того, автовладельцу даже не надо направлять в Налоговую инспекцию справку о том, что машина числится в угоне. Проверять статус автомобиля перед начислением налога обязаны налоговые органы. Если в базе есть отметка, что машина находится в розыске, налог не выставляется.

Верховный суд напомнил, что у налоговиков есть масса возможностей проверить данные по собственности налогоплательщиков. Например, через систему электронного межведомственного взаимодействия.

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Источник: Российская газета

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