Renault нашла нового партнера вместо АВТОВАЗа

Renault и Geely подписали соглашение о создании совместной компании по производству двигателей. Это будут ДВС, гибриды и «другие высокоэффективные силовые агрегаты», сообщает Geely.
Для китайской стороны эта инициатива — шаг к электромобилям нового поколения, для Renault — часть плана Renaulution, в который до недавнего времени входила стратегия по российскому АВТОВАЗу.
В компанию будут включены 17 заводов и пять научно-исследовательских центров на трех континентах. Штат компании составит около 19 тысяч человек, а продукция будет поставляться в 130 стран.
Произведенные двигатели будут применять в машинах «родственнных» брендов: Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, Nissan и Mitsubishi. Но в будущем планируется продавать моторы и сторонним заказчикам.
По плану, компания сможет ежегодно производить более пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных и подключаемых гибридных силовых установок и трансмиссий. Мировой рынок ДВС только силами этого предприятия будет обеспечен на 80%.
В соответствии с соглашением, Geely и Renault Group будет принадлежать по 50% пакетов акций новой компании. Официально активы будут объединены в 2023 году.
Подробности о новой компании появятся в течение следующих нескольких месяцев.
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