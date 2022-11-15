Renault нашла нового партнера вместо АВТОВАЗа — журнал За рулем

Renault нашла нового партнера вместо АВТОВАЗа

Совместно с китайской компанией французы намереваются занять 80% мирового рынка двигателей.

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Renault и Geely подписали соглашение о создании совместной компании по производству двигателей. Это будут ДВС, гибриды и «другие высокоэффективные силовые агрегаты», сообщает Geely.

Для китайской стороны эта инициатива — шаг к электромобилям нового поколения, для Renault — часть плана Renaulution, в который до недавнего времени входила стратегия по российскому АВТОВАЗу.

В компанию будут включены 17 заводов и пять научно-исследовательских центров на трех континентах. Штат компании составит около 19 тысяч человек, а продукция будет поставляться в 130 стран.

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Произведенные двигатели будут применять в машинах «родственнных» брендов: Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, Nissan и Mitsubishi. Но в будущем планируется продавать моторы и сторонним заказчикам.

По плану, компания сможет ежегодно производить более пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных и подключаемых гибридных силовых установок и трансмиссий. Мировой рынок ДВС только силами этого предприятия будет обеспечен на 80%.

В соответствии с соглашением, Geely и Renault Group будет принадлежать по 50% пакетов акций новой компании. Официально активы будут объединены в 2023 году.

Подробности о новой компании появятся в течение следующих нескольких месяцев.

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